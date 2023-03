Do Gdyni przybył ważny transport. To potężna broń z Korei Południowej

Pierwsze dostawy południowokoreańskiego sprzętu zostały zaplanowane na lata 2022-2023 i na razie są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pierwszy etap realizacji umowy związane z pozyskaniem K9A1 zakłada dostarczenie Polsce 48 haubic. Pierwsze egzemplarze dotarły do Polski już w grudniu 2022 r. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku czołgów K2. Pierwsze 10 sztuk dotarło do Polski również w grudniu 2022 r., a 22 marca do Gdyni dotarło 5 kolejnych czołgów. Zgodnie z zapowiedziami Błaszczaka sprzęt trafi na wyposażenie 16. Dywizji Zmechanizowanej.