Decyzja, która może zmienić bieg wojny. Mocarstwo udzieli pomocy Ukrainie?

Chang Ho-jin dodał, że Seul potępia podpisaną w środę umowę Rosji i Korei Płn. o wzajemnej "natychmiastowej" pomocy militarnej. Do tej pory Korea Południowa wspierała Ukrainę jedynie pomocą humanitarną.

Wyjaśnił, że Seul zachowa strategiczną dwuznaczność w odniesieniu do rodzajów broni, które mogłyby zostać dostarczone Kijowowi.

W związku z tym władze w Seulu nałożą dodatkowe restrykcje na cztery rosyjskie statki, pięć organizacji i osiem osób zaangażowanych w transfer broni i ropy naftowej między Rosją a Koreą Północną. Oprócz tego na listę produktów objętych kontrolą eksportu do Rosji wpisane zostaną kolejne 243 pozycje, co będzie oznaczało zakaz eksportu 1402 towarów, które mogą zostać potencjalnie wykorzystane na wojnie.

Korea Południowa jest znaczącym producentem amunicji artyleryjskiej , której od miesięcy brakuje Ukrainie. Szczególnie cenne mogłyby okazać się produkowane w tym azjatyckim kraju pociski kal. 155 mm. To standardowa amunicja wykorzystywana w wielu sprzętach NATO, jakie trafiły na front w ramach pomocy Ukrainie.

Co równie ważne, Korea Południowa posiada systemy z każdego z pięter obrony przeciwlotniczej - niskiego, średniego oraz górnego. Posiada m.in. przenośne przeciwlotnicze systemy rakietowe KP-SAM podobne do polskich Gromów czy Piorunów. Są produkowane od 2003 r. i mogą razić cele na dystansie do 7 km. Większe zagrożenie stanowią amerykańskie działa M163 VADS kal. 20 mm oraz południowokoreańskie działa K30 Biho wykorzystujące kal. 30 mm. Poza tym Korea Południowa posiada też szwedzkie holowane działa Bofors L-70 kal. 40 mm oraz najbardziej zaawansowane systemy KM-SAM Block-II (Cheongung II) i amerykańskie systemy Patriot, także w najnowszej wersji PAC-3.