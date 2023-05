Polska uzbroi sąsiada ze wschodu. Klamka już zapadła

Podobnie jak inne kraje nadbałtyckie, Litwa w ostatnim czasie mocno zintensyfikowała działania związane z modernizacją i uzbrajaniem oraz szkoleniem armii. W trakcie obrad IV Polsko-Litewskiej Rady Ministrów Obrony doszło do kilku istotnych ustaleń. Podjęto decyzje m.in. o kolejnych wspólnych ćwiczeniach wojskowych Polski i Litwy, a także o umowie, na mocy której sprzedamy sąsiadowi systemy obrony przeciwlotniczej Grom.

Gromy za 20 mln euro dla Litwy

Nie ujawniono, ile kompletów systemów obrony przeciwlotniczej Grom obejmuje nowa umowa. Dowiedzieliśmy się jednak, że wartość kontraktu opiewa na 20 mln euro. Dostawy mają być realizowane w latach 2024 – 2025.



Dziś rozmawialiśmy między innymi na temat wspólnych zakupów uzbrojenia. Bardzo się cieszę i dziękuję za decyzję litewską w sprawie zakupu Gromów, które trafią na wyposażenie Litewskich Sił Zbrojnych. To już kolejna tego rodzaju transakcja, co bardzo dobrze świadczy o naszych relacjach.

Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Się klika #7

Polki Grom. Co to za broń?

O polskich przenośnych zestawach przeciwlotniczych zauważalnie więcej zaczęto mówić po wybuchu wojny w Ukrainie. Tamtejsi żołnierze często wypowiadali się o nich w samych superlatywach. Jeśli chodzi o zestawy Grom to Litwa kupowała je już wcześniej, co zdaniem polskich polityków świadczy nie tylko o dobrych relacjach sąsiedzkich, ale jest kolejnym docenieniem polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Grom to przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy produkowany przez firmę Mesko S.A. Może współtworzyć najniższe piętro obrony przeciwlotniczej i być wykorzystywany do eliminowania nisko lecących obiektów (zarówno na kursie zbliżeniowym, jak i oddalających się) emitujących ciepło, w tym samolotów czy śmigłowców. Do naprowadzania na cel wykorzystywany jest układ na podczerwień.

To system tzw. krótkiego zasięgu, efektywny zasięg działania mieści się w przedziale od 500 m do 5,5 km. W odniesieniu do pułapu to natomiast przedział od 10 m do 3,5 km.

Podobnie jak inne tego typu rozwiązania Grom jest bronią, do obsługi której wystarczy jedna osoba. Masa zestawu wynosi ok. 18 kg co sprawia, że może być wykorzystywany niemal w każdych warunkach.

Sukces systemu Grom przełożył się na przygotowanie głębokiej modernizacji, która dostępna jest pod nazwą Piorun. Oferuje przede wszystkim większy zasięg oraz pociski mniej podatne na zakłócenia.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski