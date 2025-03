Dania przewidziała problemy z Trumpem. Sprawdziła, czy można "wyłączyć" duńskie F‑35

Powody do zaniepokojenia ma m.in. Dania. Prezydent Stanów Zjednoczonych otwarcie i wielokrotnie potwierdzał chęć przyłączenia części duńskiego terytorium do jego państwa.

Rasmus Jarlov zaznaczył jednocześnie, że - co wyjaśnialiśmy szczegółowo w tekście poświęconym "kodom do broni" - do unieruchomienia samolotów nie jest potrzebny niejawny, zdalny wyłącznik. Podobny, choć rozłożony w czasie efekt można uzyskać przez przerwanie łańcucha logistycznego i wstrzymanie dostaw materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.