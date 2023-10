Dalsze straty Rosjan. Okręt eksplodował w Sewastopolu

Według naocznych świadków wielkość eksplozji rezonowała w całym regionie, a smuga dymu na niebie była widziała w różnych części Sewastopolu, w tym w centrum miasta, północnej stronie i obszaru zatoki Striletska. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że okręt został uszkodzony przez minę morską niewiadomego pochodzenia. Jest więc możliwe, że rosyjski okręt natrafił na "własną" broń, co by potwierdzało kolejny przypadek niedopełnienia zasad bezpieczeństwa przez Rosjan.

O kręt proj. 23040G Władimir Kozicki należy do nowej, wielozadaniowej serii. Przeznaczony jest do działań hydrograficznych i przeciwminowych i jest trzecim okrętem w składzie Floty Czarnomorskiej. Ma 33,21 metra długości i maksymalną wyporność wynoszącą 223,2 tony. Osiąga prędkość 12 węzłów i pomieści 9-osobową załogę. Wyposażenie odpowiadające za napęd stanowią dwa silniki wysokoprężne o mocy 247,9 kW, dwie śruby o stałym skoku oraz ster strumieniowy.

W ostatnim czasie Flota Czarnomorska poniosła spore straty, a najnowsze zdarzenie potwierdza złą passę rosyjksich sił. Jeden z najnowocześniejszych okrętów patrolowych, w jakie wyposażona była Flota - Paweł Dierżawin - został uszkodzony kilka tygodni temu . Ukraińcy z dużą skutecznością bronią Sewastopolu, czego przykładem może być chociażby skuteczny atak powietrzny na stocznię w Sewastopolu . Wtedy udało się uszkodzić dwa okręty desantowe ważne z punktu widzenia strategicznego. To jednak tylko wierzchołek góry. W obronie rosyjskiej bazy nie pomogły nawet specjalnie wyszkolone delfiny .

- Rosyjska flota nie jest już zdolna do działania w zachodniej części Morza Czarnego i stopniowo wycofuje się z Krymu - powiedział Wołodymyr Zełenski kilka dni temu. Jednak na tego typu działania może być już za późno, jak zauważył prezydent Ukrainy. Obrońcy są gotowi zaciekle walczyć o Sewastopol i osłabić rosyjską flotę tak bardzo jak to jest możliwe. Jak na razie wychodzi im to całkiem dobrze, a nowe dostawy broni mogą tylko wzmocnić pozycję Ukrainy.