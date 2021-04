Polskie F-35. Oficjalnie ogłoszono, gdzie będą stacjonować

Maszyny pojawią się w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Pierwsze 6 sztuk z zamówionych 32 będzie stacjonować w jednej z amerykańskich baz i w latach 2024-2025 mają szkolić się na nich polscy piloci. Od 2026 roku do 2030 Amerykanie będą dostarczać co roku od 4 do 6 maszyn.