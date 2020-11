Czy koronawirus SARS-CoV-2 szybko uzyska oporność na szczepionkę? Badania

Jak zauważa PAP, wirus SARS-CoV-2 może być zdolny do szybkiego wykształcania oporności na szczepionki , dlatego podczas opracowywania nowych preparatów trzeba bardzo dokładnie przyglądać się ich potencjałowi do promowania owej oporności.

- Szczepionka przeciwko COVID-19 jest pilnie potrzebna, aby ratować ludzkie życie i pomóc nam wrócić do normalnego życia - mówi biolog dr David Kennedy, główny autor omawianego badania. - Jednak, co mogliśmy zaobserwować w przypadku innych chorób, takich jak zapalenie płuc, ewolucja może spowodować, że szczepionki szybko staną się nieskuteczne.

- To sytuacja podobna do tej, w której stosujemy skojarzoną terapię antybiotykową, aby opóźnić wytworzenie przez bakterie oporności na leki - tłumaczy prof. Andrew Read, współautor publikacji. - Tak samo jest ze szczepionkami: można zaprojektować je tak, aby wywoływały nadmierną relację układu immunologicznego lub aby “zachęcały” go do atakowania wielu miejsc na powierzchni wirusa, co spowolni ewolucyjne wykształcanie oporności na szczepionkę przez patogen.