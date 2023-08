Czy istnieje granica? Jak wielkie mogą być planety?

Odkąd zaczęto odkrywać planety pozasłoneczne, zastanawiano się, jak duże mogą one być i do jakich mas dochodzić. Do czasu, aż w 1992 roku odkryto pierwszą egzoplanetę, zaszczytne miejsce największej znanej ludzkości planety zajmował nasz gazowy olbrzym - Jowisz. Po latach odkryć i badania planet pozasłonecznych różnymi metodami jedno wiemy na pewno - w skali kosmicznej Jowisz nie wydaje się specjalnie wyrośnięty.