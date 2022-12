Czołgi K2 i armatohaubice K9 już w Polsce. Okręty z bronią dotarły do Gdyni

We wtorek 6 grudnia odbędzie się uroczysty odbiór broni , w którym – oprócz ministra obrony – będzie również uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Natomiast już teraz w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia czołgów K2 i armatohaubic K9 z portu w Gdyni . Widać na nich jak żurawie wyładowują broń z okrętu, który przybył do Polski z Korei Południowej.

K2 Black Panther to jedne z najnowocześniejszych i jednocześnie najdroższych czołgów podstawowych świata. Cena za jeden egzemplarz to ok. 8,5 mln dol. (ponad 36,3 mln zł). Polska odmiana – K2PL w porównaniu do standardowej wersji ma mocniejszy pancerz boczny, dzięki demontowanym modułom kompozytowym oraz pancerz prętowy w tylnych częściach pojazdu. Polska wersja czołgu jest też dłuższa, dlatego konieczne było zastosowanie siódmej pary kół.