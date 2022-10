Częściowe zaćmienie Słońca. Kiedy i jak oglądać w Polsce?

We wtorek, 25 października dojdzie do częściowego zaćmienia Słońca. Tego typu zjawisko można zaobserwować, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią w jednej linii, jednak w większej odległości niż przy całkowitym zaćmieniu. To właśnie z tego powodu Księżyc nie jest w stanie zasłonić całego Słońca.