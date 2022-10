"Behemoth" skierowany prosto w stronę Ziemi. Eksperci ostrzegają

Jak już wielokrotnie wyjaśnialiśmy, rozbłyski słoneczne to potężne eksplozje na Słońcu, które pojawiają się, gdy energia zmagazynowana w polach magnetycznych obszarów aktywnych (zazwyczaj nad plamami słonecznymi), zostaje nagle uwolniona. Rozbłyski mogą mieć różną siłę, co ma spore znaczenie dla naszej planety. Te najsilniejsza są w stanie nawet do blackoutu radiowego. Są one klasyfikowane na podstawie swojej jasności oraz długościach fal rentgenowskich. W taki sposób eksperci wyodrębniają pięć podstawowych kategorii:

Warto przypomnieć, że w obrębie każdej z wymienionych kategorii stosuje się dodatkową skalę od 1 do 9, aby precyzyjniej ocenić siłę danego rozbłysku słonecznego. Im większa liczba, tym silniejszy rozbłysk w obrębie danej kategorii. Czy powinniśmy się obawiać prognozowanych rozbłysków słonecznych klasy X? Pomimo tego, że eksperci z NOAA szacują, że istnieje 30 proc. szans na ich pojawienie się, to dotychczasowe obserwacje wskazują, że dochodzi do nich średnio 10 razy w roku. Nie jest to imponująca liczba, patrząc przez pryzmat rosnącej aktywności Słońca, co ma związek z wchodzeniem w końcową fazę obecnie trwającego, 11-letniego cyklu słonecznego.