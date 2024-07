HIMARS pokazał moc. Kolejne straty Rosjan w obwodzie donieckim

Do sieci trafiły dwa materiały wideo potwierdzające straty Rosjan. Na jednym widać, jak Ukraińcy atakują parking, na którym Rosjanie ukrywali system obrony powietrznej TOR. Drugie nagranie to z kolei potwierdzenie trafienia w radarowy system rozpoznania 1K148 "Jastreb-AV".

"Nasi zwiadowcy dokonali inspekcji okolic Donbas Arena w Doniecku za pomocą drona i znaleźli rosyjski przeciwlotniczy system rakietowy Tor. Był eskortowany do miejsca, w którym miał zostać ukryty, a następnie został zniszczony" – poinformowało ukraińskie wojsko.

Tor to system przeciwlotniczy typu ziemia-powietrze opracowany w 1986 r. W późniejszych latach Rosjanie wprowadzali kolejne wersje z modyfikacjami, które zwiększały zasięg i efektywność radarów. W efekcie, w najnowszej wersji Tor pozwala zwalczać cele na dystansie nawet 16 km i na pułapie do 10 km.

Niemal identycznie wyglądał atak na radarowy system rozpoznania 1K148 "Jastreb-AV". Również został on namierzony przy pomocy drona, po czym na ustaloną lokalizację skierowano ogień z artylerii.

To kolejny raz, kiedy Ukraińcy efektywnie wykorzystują dostarczane ze Stanów Zjednoczonych systemy artyleryjskie HIMARS. Są one przystosowane do różnych typów amunicji.