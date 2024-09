Czekali na nie od dawna. W końcu dotarły na front

Przez długi okres nie pojawiały się jednak żadne nowe informacje dotyczące dostawy pojazdów. Stany Zjednoczone zorganizowały konferencję prasową poświęconą M1117 w kolejnym roku, we wrześniu 2023 r. Mówiono wówczas o renowacji transporterów opancerzonych i zapowiadano, że odpowiednie przygotowanie sprzętu potrwa dodatkowe miesiące.

Dotarcie pierwszych egzemplarzy M1117 od momentu ogłoszenia pomocy zajęło niemal półtora roku. Pojazdy trafiły bowiem w ręce Ukraińców w marcu br., jednak od początku znajdowały się wyłącznie na poligonach i nie używano ich na froncie. Aż do teraz, kiedy to do sieci trafiają zdjęcia przedstawiające wspomniane transportery w służbie 154. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej.