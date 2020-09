Czeka nas potop? Do końca stulecia poziomy mórz mogą wzrosnąć o 38 cm

Zgodnie z nowym badaniem, jeśli ludzkość nie przestanie emitować gazów cieplarnianych do atmosfery wystarczająco szybko, poziomy mórz wzrosną do 2100 roku o 38 cm – donosi portal Space.com. To oznacza wiele terenów pod wodą.

Woda na roztapiającej się czapie lodowej w Grenlandii (Getty Images)