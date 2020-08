Lód na Oceanie Arktycznym może się całkowicie roztopić do 2035 roku

Wcześniejsze badania na temat topnienia lodu w tym miejscu wskazywały, że stopić się on może całkowicie około połowy wieku, podawano nawet szacunkowo najbardziej prawdopodobną datę – 2044 rok. Jednak nowa analiza jest dużo mniej optymistyczna i pokazuje, że do całkowitego zniknięcia lodowej "tarczy" zostało już tylko 15 lat.

Zespół naukowców użył modelu Met Office do przyjrzenia się arktycznemu lodowi morskiemu podczas ostatniego interglacjału, czyli 127 tys. lat temu. Badacze doszli do wniosku, że wiosenne intensywne słońca skutkowało wtedy powstaniem wielu takich basenów wody, a one odegrały kluczową rolę w topnieniu się lodu morskiego. Stopień tego wpływu pozwala nam sądzić, że we współczesnych czasach lód na Ocenie Arktycznym roztopi się szybciej, niż się wcześniej wydawało.

Taka wiedza zmusza nas do jeszcze bardziej zdecydowanych i szybkich działań w kwestii ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. – Perspektywa utraty lodu morskiego do 2035 r. powinna naprawdę skupić wszystkie nasze umysły na stworzeniu niskoemisyjnego świata tak szybko, jak to możliwe z ludzkiego punktu widzenia – powiedział portalowi EcoWatch Dr. David Schroeder z Uniersity of Reading.