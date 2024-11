Czegoś takiego w Charkowie nie widzieli. Rosja użyła nowej broni

Eksperci przyjrzeli się bezzałogowcowi i ustalili, że Mołnija-1 to nowa konstrukcja, która ma "dosłownie kilka lat", a Rosja zaczęła ją wdrażać na terytorium Ukrainy dopiero w ostatnim czasie. – To mały bezzałogowiec. W porównaniu do samego Shaheda jest kilka razy mniejszy. To amunicja, która nie jest w stanie sprostać żadnym zadaniom wojskowym Federacji Rosyjskiej - tj. zniszczyć budynek lub znacząco uszkodzić ufortyfikowany obiekt. To terroryzowanie miejscowej ludności – mówił Czubenko.