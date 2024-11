Czy Redzikowo ochroni Polskę? Baza powstała w konkretnym celu

Prace związane z powstaniem bazy w Redzikowie rozpoczęto jeszcze w 2001 r. Budowę zakończono jednak dopiero w 2016 r., natomiast uruchomienie pełnych zdolności operacyjnych rozciągnęło się w czasie o kolejne lata, co było m.in. pokłosiem pandemii.

Zwierzchnictwo nad tarczą Aegis Ashore sprawuje wprawdzie NATO, jednak właścicielem obiektu są USA. W skład kompleksu wchodzi identyczny sprzęt w rumuńskim Deveselu, radar w Turcji oraz centrum dowodzenia w niemieckiej bazie Ramstein. Należy jednak podkreślić, że Aegis Ashore w Redzikowie została zaprojektowana lata temu pod kątem zwalczania zagrożenia z Iranu. Jak więc obecnie wygląda jej użyteczność i czy baza w Redzikowie może ochronić Polskę przed potencjalnym zagrożeniem z Rosji? Na to pytanie w rozmowie z PAP odpowiedział analityk Polityki Insight Marek Świerczyński.

– Baza została zaprojektowana pod kątem zagrożenia z Iranu – a nie Rosji. To ma swoje konsekwencje – dlatego baza z radarem jest w Turcji, dlatego jedna z baz jest w Rumunii, a druga w Polsce – mówił Świerczyński. Jego zdaniem baza w Redzikowie to "relikt poprzedniej epoki", kiedy to USA (wraz z sojusznikami) były zaniepokojone rozwojem irańskiego programu jądrowego, wobec czego postanowiono stworzyć kompleks będący w stanie zapewnić bezpieczeństwo na wypadek zagrożenia ze wschodu.