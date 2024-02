Czegoś takiego nie widziano od lat. Na Słońcu doszło do potężnych eksplozji

W ostatnim czasie na Słońcu doszło do trzech potężnych eksplozji. Eksperci odnotowali kilka rozbłysków słonecznych klasy X, a najsilniejszy z nich został sklasyfikowany jako X6.3. Serwis Science Alert zwraca uwagę, że ostatni tak potężny rozbłysk w obecnym cyklu słonecznym pojawił się w 2017 r. Był to rozbłysk klasy X8.2.

Rozbłyski słoneczne to potężne eksplozja na Słońcu, które pojawiają się, gdy energia zmagazynowana w polach magnetycznych obszarów aktywnych - zazwyczaj nad plamami słonecznymi - zostaje nagle uwolniona. Tak było i tym razem, za serię rozbłysków klasy X odpowiada plama słoneczna AR 3590. Co więcej, eksperci nie wykluczają, że wraz ze swoją ewolucją plama zacznie wyrzucać rozgrzaną plazmę w kierunku Ziemi.

Potężne rozbłyski na Słońcu

Science Alert wyjaśnia, że na Słońcu w ciągu zaledwie 24 godzin - pomiędzy 21 i 22 lutym - doszło do kilku rozbłysków klasy X. Są to najsilniejsze tego typu zjawiska i jednocześnie najgroźniejsze z punktu widzenia naszej planety. Eksperci szacują, że dochodzi do nich średnio 10 razy w roku.

Ich pojawienie się może wywołać blackout radiowy, długotrwałe burze radiacyjne w górnych warstwach atmosfery oraz spowodować koronalne wyrzuty masy. Te z kolei mogą przyczynić się do występowania burz geomagnetycznych i zórz polarnych. Amerykański Narodowy Urząd do spraw Badań Oceanów i Atmosfery (NOAA), a także brytyjskie Biuro Meteorologiczne uspokajają jednak, że ostatnie rozbłyski nie stanowią zagrożenia dla Ziemi.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Eksperci zanotowali rozbłyski klasy X1.8, X1.7, a także rozbłysk X6.3. Był on najsilniejszym rozbłyskiem na Słońcu w ostatnich latach. Podobne zdarzenie miało miejsce ok. 7 lat temu. Wówczas na Słońcu doszło do rozbłysku klasy X8.2. Warto przypomnieć, że do oceny siły rozbłysków słonecznych stosuje się 5-stopniową skalę uwzględniającą ich jasności w długościach fal rentgenowskich.

Wyróżnia się rozbłyski klasy X (najsilniejsze), M, C, B oraz A (są one najsłabsze i występują najczęściej). Dodatkowo w obrębie każdej z wymienionych kategorii stosuje się dodatkową skalę od 1 do 9, aby precyzyjniej ocenić siłę danego rozbłysku słonecznego. Im większa liczba, tym silniejszy rozbłysk w obrębie danej kategorii.

Aktywność Słońca i częstotliwość różnego rodzaju zjawisk słonecznych zwiększa się pod koniec każdego 11-letniego cyklu słonecznego. Wiąże się to z wejściem w fazę tzw. maksimum słonecznego, kiedy słoneczne pole magnetyczne jest najsilniejsze. W przypadku obecnego 25. cyklu słonecznego, który rozpoczął się w 2019 r., ta faza niedługo nastąpi, a swój szczyt osiągnie w 2025 r.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski