Słońce miota rozbłyskiem klasy X2. Zobacz nagranie przerażającego zjawiska

Zjawisko na powierzchni Słońca zostało sklasyfikowane jako rozbłysk X 2.1. Był to potężny wybuch wysokoenergetycznego promieniowania, którego szczyt nastąpił 3 marca 2023 r. o godzinie 12:52 EST (17: 52 w Polsce) . Jego źródłem była plazma słoneczna o nazwie AR 3234 i poprzedził on kolejne groźne zjawisko: koronalny wyrzut masy (CME) .

O szczególnej intensywności świadczy także zaklasyfikowanie rozbłysku do klasy X. Naukowcy, którzy badają aktywność słoneczną, opisują rozbłyski, posługując się trzema stopniami: C, M oraz X. W tej skali rozbłyski klasy C są najsłabsze, M średnie, a X stanowią wyjątkowo potężną rzadkość.