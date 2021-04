Czarnobyl. Odtajnione dokumenty ujawniają, że awarii było więcej

Odtajnione dokumenty ujawniły, że awarie elektrowni zdarzały się znacznie częściej, niż można byłoby podejrzewać. Wynika z nich m.in. że w 1982 roku doszło do emisji znacznej ilości substancji radioaktywnych.

Raport z tamtego zdarzenia sugerował, by "nie dopuścić do rozprzestrzenia się panikarskich i prowokacyjnych pogłosek". Jednak w kolejnych latach dochodziło do coraz groźniejszych sytuacji w Czarnobylu. Zaledwie rok później władze miały otrzymać informację, że elektrownia w Czarnobylu jest jedną z najniebezpieczniejszych na świecie.