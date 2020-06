Jezioro w tajemniczy sposób zmieniło kolor w ciągu nocy. Eksperci wyjaśniają

Jezioro Lonar znajduje się ok. 500 km od Bombaju, w Indiach. Powstało w kraterze pozostawionym przez meteoryt, który uderzył w Ziemię ok. 50 tys. lat temu. Jezioro ma ponad 1 km średnicę i znajduje się ok. 137 metrów poniżej krawędzi krateru. W najgłębszym miejscu sięga prawie 2 metrów.