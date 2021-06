Czarne dziury coraz mniej tajemnicze. Potwierdzono słynną teorię

Teoria Hawkinga potwierdzona po 50 latach

„Powierzchnia czarnej dziury nie może się zmniejszać, co wynika z drugiego prawa termodynamiki. Zgodnie z prawej zachowania masy, ta również nie może się zmniejszyć, co jest analogiczne do zachowania energii" – wyjaśnił w wypowiedzi dla Live Science główny autor badania, astrofizyk Maximiliano Isi z Massachusetts Institute of Technology.