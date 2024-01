Cyfrowe zmartwychwstanie? To już nie tylko fikcja

Rozwój sztucznej inteligencji otwiera drzwi do możliwości cyfrowego klonowania internetowych osobowości zmarłych osób. Te klonowane osobowości mogą być tworzone na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł, takich jak media społecznościowe. Autor badań opublikowanych w "Asian Journal of Law and Economics" zastanawia się, czy jesteśmy gotowi na taką technologiczną innowację.