Ćwiczenia kontrterrorystów nad Bałtykiem. Policja podaje szczegóły

Ćwiczenia były prowadzone m.in. na jednej z platform wiertniczych spółki LOTOS Petrobaltic, na okrętach należących do Marynarki Wojennej oraz na terenie terminalu przeładunkowego Naftoport. Po raz pierwszy policja testowała lądowanie wraz z załogą na płynącym promie pasażerskim.

"W rejon działań zostaliśmy przetransportowani śmigłowcem S-70i Black Hawk . (...) Po desancie przy użyciu szybkiej liny, doskonaliliśmy techniki zatrzymywania niebezpiecznej osoby. Tego typu zadania przygotowują nas do rzeczywistych operacji bojowych, a zgranie z lotnikami ma odzwierciedlenie podczas prowadzenia realnych działań".

Jednym z ważniejszych manewrów, jakie zostały przećwiczone było lądowanie śmigłowca na płynącym z Polski do Szwecji promie pasażerskim. Tego typu testy były przeprowadzane przez policyjne lotnictwo po raz pierwszy. "Dla nas była to doskonała okazja do sprawdzenia swoich umiejętności oraz doskonalenia technik linowych w dość nietypowych warunkach, bo na pełnym morzu", wyjaśnia koordynator.