Operacja amerykańskich sił specjalnych w Polsce. Samoloty pojawiły się na Podkarpaciu

Przy granicy polsko-ukraińskiej pojawiły się dwa samoloty transportowe MC-130J Commando II oraz dwa zmiennowirnikowce CV-22 Osprey, które Siły Powietrzne USA wykorzystują do operacji specjalnych, jak donosi serwis The War Zone. Maszyny pomagały w ewakuacji amerykańskich dyplomatów z Ukrainy do Polski.