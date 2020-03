Co to jest Snap? Wyjaśniamy, co to jest Snapchat

W dobie intensywnego rozwoju internetu ciężko jest nadążyć za płynnie zmieniającymi się trendami. Wśród grona młodszych użytkowników sieci dużą popularność zyskał w ostatnim czasie komunikator Snapchat, potocznie nazywany Snapem. Czym jest i jak się nim sprawnie posługiwać? Podpowiadamy.

Snap, a raczej Snapchat to internetowa aplikacja na urządzenia mobilne oparta na bardzo prostej regule - po wysłaniu i odtworzeniu wiadomości przez adresata jej treść ulega automatycznemu usunięciu. Do wysyłanych zdjęć i filmów można dodawać zabawne filtry, napisy oraz GIFy. Fenomen tego komunikatora polega jest ulotności udostępnianych innym użytkownikom treści. Mogą to być zabawne miny, komiczne sytuacje i inne nie wymagające udokumentowania momenty.

Co to jest My Story?

Jeśli pragniemy udostępnić znajomym określonego 'snapa' (pojedynczy film / zdjęcie) na dłużej to istnieje opcja zapisania go w My Story, gdzie znajomi będą mieć do niego dostęp przez cały czas.

Dodawanie nowych znajomych

Jest wiele możliwych sposobów na dodanie swoich znajomych. Jedynym z bardziej efektownych sposobów jest zeskanowanie 'Snapkodu' twojego znajomego. Wystarczy kliknąć w ikonę ducha przy nazwie użytkownika i skierować aparat na wyświetlony tam kod, by po chwili móc cieszyć się nowym znajomym. Można także dodawać nowych użytkowników przez standardową wyszukiwarkę.