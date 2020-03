Odzyskiwanie danych z dysków SSD

Jako, że dyski ssd zagościły już w naszych komputerach na dobre, a wiele osób modernizuje swoje urządzenia właśnie przez wymianę dysku na SSD, postaramy się przybliżyć kilka informacji na temat działania tych nośników i sposobu odzyskiwania z nich danych.

Z informacji jakie otrzymaliśmy z laboratorium odzyskiwania danych All Data Recovery z Warszawy wynika, że dyski SSD również ulegają awariom, a proces odzyskiwania z nich danych różni się w wielu aspektach od tego co spotykamy w standardowych dyskach twardych.

Gdzie dysk SSD przechowuje dane?

Jak już napisaliśmy wyżej dysk SSD to zupełnie inna konstrukcja od wykorzystywanych powszechnie dysków magnetycznych. W dyskach SSD dane przechowywane są w komórkach pamięci flash. Taka pamięć składa się z wielu grup tranzystorów z tzw. Pływającą bramką. To właśnie te tranzystory odpowiadają za przechowywanie informacji. Konstrukcja pamięci pozwala na przechowywanie zapisanego stanu nawet po odłączeniu zasilania. Jest to zapis cyfrowy, binarny, który za pomocą kontrolera dysku SSD jest przetwarzany w sposób umożliwiający komunikację z komputerem.