Co się stanie, gdy asteroida uderzy w twój dom? Sprawdź sam

Uderzenie asteroidy w Ziemię może skończyć się tragicznie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, o jakiej skali zagrożeniu mówimy. Teraz każdy może sprawdzić osobiście, co stanie się, gdy tego typu obiekt uderzy w konkretne miejsce na Ziemi.

Neal Agarwal pochwalił się na Twitterze narzędziem, które stworzył. Służy ono do zobrazowania, co stanie się, gdy w Ziemię uderzy asteroida. Możemy dostosować wiele parametrów, by sprawdzić, jakie zderzenie byłoby najgroźniejsze. Stworzone przez Neala Agarwala narzędzie pozwala wybrać rodzaj asteroidy, jej średnicę, prędkość i kąt, pod którym uderzy w Ziemię.