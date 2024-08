Co naprawdę żyje w głębi jeziora Loch Ness? Naukowcy postanowili to zbadać

Naukowcy z University of Aberdeen zdecydowali się przyjrzeć bliżej życiu rozwijającemu się w mrocznych głębinach jeziora Loch Ness, domu legendarnego potwora. Do badań posłużyli się innowacyjnym urządzeniem weeHoloCam, które pozwala na wykonanie tysięcy holograficznych zdjęć mikroskopijnych organizmów. We współpracy z najnowszymi technologiami sztucznej inteligencji, urządzenie to umożliwiło identyfikację niezwykłych istot za pomocą jednego ujęcia, co oznacza duży postęp w porównaniu do tradycyjnych kamer, wymagających wielu zdjęć do zbadania sceny.