Co łączy loty w kosmos i pływanie? Okazuje się, że całkiem sporo

Serce jest niezwykle ważnym narządem, które odpowiada za pompowanie krwi do tętnic, skąd trafia do innych części ciała. Naukowcy są zdania, że każdego dnia przepompowuje około 7 tys. litrów krwi, która dostarcza organizmowi składników odżywczych oraz tlenu, wspiera także procesy metabolizmu. U dorosłych mężczyzn masa serca waha się od 280 do 340 gramów, a u kobiet od 230 do 280 gramów.