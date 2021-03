Nawigacja do międzygwiezdnych podróży. Naukowcy uważają, że to możliwe

Nawigacja do dalekich podróży kosmicznych

Do tej pory są to jedyne pojazdy, którym coś takiego się udało. Naukowcy zapewniają jednak, że już wkrótce dołączy do nich sonda New Horizons. Aktualnie znajduje się ona około 14 godzin świetlnych od Ziemi. W praktyce oznacza to, że każdorazowe wysyłanie komunikatów, czy ich odbieranie zajmuje blisko 28 godzin. To znacznie utrudnia sprawną komunikację i nawigowanie urządzeniem.