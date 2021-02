Dziwna aktywność wokół nowej gwiazdy. Astronomowie nigdy wcześniej tego nie widzieli

Naukowcy zaskoczeni swoim odkryciem

W przeciwieństwie do większości gwiazd neutronowych magnetary są znane z wytwarzania niezwykle silnego pola magnetycznego. Do tej pory wykryto około 30 podobnych obiektów, ale nawet pośród nich Swift J1818.0–1607 wyróżnia się niezwykłymi właściwościami.

Wiążę się to z tym, że dotychczas zaobserwowano tylko kilka magnetarów emitujących fale radiowe podobne do pulsarów, innego typu gwiazd neutronowych, które występują znacznie częściej niż magnetary. Jednak żaden z tych magnetarów nie pulsował w taki sam sposób jak Swift J1818.0–1607, co skłoniło niektórych astronomów do zasugerowania, że ​​może to być rodzaj "brakującego ogniwa" między magnetarami i pulsarami.