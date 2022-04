Ciemna strona emoji. Używanie ich świadczy o mniejszym autorytecie i władzy

Badanie przeprowadzone przez dr Elinor Amit i prof. Shaia Danzigera z instytutu Coller School of Management na Uniwersytecie w Tel Awiwie wykazało, że pracownicy i pracodawcy, którzy używają obrazków i emoji w swoich e-mailach lub komunikatorach są postrzegani jako mniej wpływowi niż ci, którzy używają wyłącznie słów. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie "Organizational Behavior and Human Decision Processes".

"Dzisiaj wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do komunikowania się za pomocą obrazów, a sieci społecznościowe sprawiają, że jest to łatwe i przyjemne" – stwierdzają naukowcy. "Nasze odkrycia wywołują jednak sygnał ostrzegawczy: w niektórych sytuacjach, zwłaszcza w środowisku pracy lub biznesowym. Taka praktyka może być kosztowna, ponieważ sygnalizuje słabość" – podkreślają.

W badaniu uczestnicy sprawdzali reakcje innych ochotników na komunikaty słowne i obrazkowe w różnych kontekstach. We wszystkich eksperymentach respondenci przypisywali większą wpływowość osobie, która wybrała werbalną, a nie wizualną reprezentację komunikatu.

Specjaliści ustalili, że emotikony i inne formy komunikacji cyfrowej w miejscu pracy mogą wpływać na relacje, prowadząc do problemów z morale i powodując skargi wewnętrzne, nawet jeśli te nigdy nie trafiają do sądu. Ich zdaniem kłopoty może sprawiać również fakt, że emoji są podatne na nieporozumienia i mogą być różnie postrzegane przez konkretne osoby. Co więcej, sądy uznały emoji za szczególnie istotne przy analizie "dotkliwego lub wszechobecnego" aspektu roszczeń o molestowanie.