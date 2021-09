Chiny zyskają dostęp do sprzętu USA. Wszystko dzięki talibom

Chińczycy będą w stanie poznać wszelkie tajniki sprzętu używanego na przykład do łączności. Przechwycony przez talibów sprzęt będzie dla specjalistów istnym poligonem doświadczalnym, na którym będzie można testować do woli różne rodzaje cyberataków. Wszystko wskazuje więc na to, że Amerykanów czeka duża modernizacja sprzętu militarnego.