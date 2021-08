Nowy pomysł amerykańskiej armii. Budują pojazdy z drewna

Historia 5 Mobilnego Batalionu Konstrukcyjnego Marynarki Wojennej sięga 25 maja 1942 r., gdy włączono ją do służby w obozie Allen Va. Następnie jednostka została wysłana do Portu Hueneme w Kalifornii, a stamtąd trafiła do punktów operacyjnych na Pacyfiku. Po zakończeniu wojny batalion został wycofany ze służby na Filipinach. Przywrócono go 10 lipca 1951 r.