Chiny wysyłają liczne siły w okolice Tajwanu. Dzieje się coś poważnego

Ministerstwo Obrony Narodowej Tajwanu poinformowało, że we wtorek (15 czerwca) 28 samolotów Armii Ludowo-Wyzwoleńczej wleciało do tajwańskiej strefy powietrznej. Wśród nich zidentyfikowano myśliwce i bombowce zdolne do przenoszenia broni jądrowej. Wszystkie jednostki latały w sześciu odrębnych grupach.