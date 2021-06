Chiny świętują sukces. Pierwsi astronauci weszli na nową stację kosmiczną Tiangong

To pierwsza załogowa misja Chin od 2016 roku i niewątpliwie wiąże się z ogromnym prestiżem. Chińska agencja kosmiczna planuje w sumie 11 startów do końca przyszłego roku, w tym trzy kolejne misje załogowe, które dostarczą dwa moduły laboratoryjne do rozbudowy 70-tonowej stacji.