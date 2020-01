Chiny. Rybacy zamiast ryb wyłowili drony szpiegowskie

Chińscy rybacy masowo wyławiają podwodne drony szpiegowskie. To już kolejna taka sytuacja. Za swoje "zasługi dla kraju", rybacy zostali odznaczeni oraz otrzymali wysokie nagrody pieniężne.

Łącznie 11 rybaków, w tym 10 mężczyzn i jedna kobieta, otrzymało sowite wynagrodzenie. Nagrody miały sięgać nawet 500 tysięcy juanów, czyli około 278 tysięcy złotych. Trzeba przyznać, że to był dla nich udany połów. W 2018 roku doszło do podobnej sytuacji, ale wówczas odznaczono aż 18 osób.

Nie wiadomo jednak, do kogo należały wyłowione przez rybaków podwodne łodzie szpiegowskie. Chińczycy nie ujawnili tych informacji, jednakże przekonują, że nie powstały na terenie Państwa Środka. Nie wiadomo także, czy owe drony zostały złapane w sieci na terenie wód międzynarodowych, czy chińskich.

Jednakże eksperci mają pewne domysły, skąd mogły pochodzić urządzenia szpiegowskie. W rozmowie z BBC, Alexander Neill mówi, że łodzie "mogły należeć do Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, Japońskich Sił Samoobrony lub do Tajwanu - to strefa o sporej rywalizacji".