Chiny: Nowy wirus, który powoduje ostre zapalenie płuc. Nowe przypadki zachorowań

WHO ostrzega przed rozprzestrzeniającym się koronawirusem, który pojawił się w Chinach. Bardzo szybko przenosi się z człowieka na człowieka. Japońskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że odnotowano pierwszy przypadek zachorowania u mężczyzny, który wrócił z chińskiego miasta Wuhan.

Wirus szybko się rozprzestrzenia, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega, że może przenosić się z człowieka na człowieka.

- Według informacji, jakimi dysponujemy, możliwe, że dochodzi do zarażenia się wirusem pomiędzy ludźmi, potencjalnie wśród rodzin – zaznaczyła szefowa oddziału nagłych chorób - Maria Van Kerkhove.

Koronawirusa to duża rodzina wirusów , o których wiadomo, że wywołują różne choroby. Od zwykłego przeziębienia do poważniejszych chorób np. zespołu ciężkiej niewydolności oddechowej.

Wirus najprawdopodobniej dotarł już do Japonii. Ministerstwo zdrowia podało, że zdiagnozowano go u 30-letniego mężczyzny. Chory mieszka nieopodal Tokio, ale niedawno wrócił z podróży do Wuhan, gdzie rozprzestrzenia się wirus.