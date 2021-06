Chiny testują system wykrywania emocji. Technologiczni giganci zamieszani?

Grupa znalazła również dokument, który, jak twierdzi, może dowodzić rozwijaniu przez firmę technologii dla systemu One Person, One File. "Dla każdej osoby rząd przechowywałby jej dane osobowe, jej działalność polityczną, relacje… wszystko, co może dać wgląd w to, jak ta osoba będzie się zachowywać i jakie zagrożenie może stanowić", wyjaśnił Conor Healy z IPVM.