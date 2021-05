Sztuczna inteligencja decyduje o życiu ludzi. Skandaliczne doniesienia z Chin

W prowincji Sinciang mieszka około 12 milionów Ujgurów, z czego większość to muzułmanie. Nie od dziś wiadomo, że Chiny traktują tę mniejszość narodową jak szkodniki i wykorzystują do najgorszych celów. Przykładowo w 2019 roku 15 tysięcy Ujgurów trafiło do obozu. Powodem było nadanie im statusu "podejrzanych" przez algorytm.