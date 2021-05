Chiny pracują nad nowymi reaktorami atomowymi. Eksperci są zaniepokojeni

CFR-600 uznaje się za tzw. "hodowców". Ma to związek, z tym że zachodzące w nich reakcje jądrowe generują więcej paliwa, niż go zużywają. Dlatego ich produkcja w Chinach budzi zdziwienie wśród licznych ekspertów. Dlaczego? Większość państw (w tym USA, Wielka Brytania czy Niemcy) już dawno zrezygnowało z tworzenia reaktorów hodowlanych i dąży do rozwoju elektrowni jądrowych, które zużywają paliwo, a nie je dodatkowo produkują. Ma to szczególne znaczenie w przypadku reaktorów wytwarzających pluton, z którego można stworzyć broń jądrową.