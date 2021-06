Chiny lecą na Marsa. Padła data pierwszej misji załogowej

Trzeba przyznać, że Chiny bardzo ambitnie podchodzą do eksploracji kosmosu, jednak po sukcesie misji Tianwen-1, trudno się dziwić. Czy uda im się wyprzedzić prywatne amerykańskie firmy w podróży na Czerwoną Planetę? Okaże się za kilka lat. Przypominamy, że Elon Musk i SpaceX również mają bardzo ambitne i sprecyzowane plany, co do kolonizacji Marsa.