Chiny idą na wojnę ze sztucznymi tworzywami. Zrezygnują z jednorazowego plastiku

Władze Chin, największego producenta tworzyw sztucznych na świecie, zapowiadają, że do 2020 roku wprowadzą zakaz używania jednorazowych plastików w dużych miastach, a do 2022 roku we wszystkich miejscowościach. Zakaz będzie się odnosił do produkcji, sprzedaży i używania sztucznych tworzyw.

Chiny planują ograniczyć ilość jednorazowego plastiku. (East News, Fot: Alessandro Digaetano)

Plastikowe odpady są poważnym problemem w Chinach. Państwo odpowiada za około 30 proc. światowej produkcji tworzyw sztucznych, a sama Azja wytwarza blisko 50 proc. światowego plastiku.

Chiny największym producentem tworzyw sztucznych na świecie

Zużycie tworzyw sztucznych stale rośnie. Dlatego władze Chin zdecydowały się na opracowanie i wdrożenie planu ograniczenia produkcji, sprzedaży i używania plastików jednorazowego użytku w całym kraju. Z informacji opublikowanych przez BBC wynika, że plastikowe torby zostaną zakazane do końca 2020 roku w dużych miastach, a do końca 2022 roku zakaz zostanie rozszerzony na wszystkie miejscowości.

Realizacja ambitnego planu jest dużym wyzwaniem i wymaga licznych zmian w obecnym systemie. Oznacza to, że niektóre gałęzie gospodarki będą musiały dostosować się do nowych wytycznych wcześniej niż pozostałe. Przykładowo branża hotelarska musi zaprzestać wykorzystywania plastikowych słomek do końca 2020 roku i ograniczyć zużycie innych plastików o 30 proc. Zostaną one całkowicie usunięte z hoteli do końca 2025 roku.

Chińskie śmietniska nie są w stanie gromadzić więcej odpadów

Największe wysypisko śmieci w Chinach ma wielkość porównywalną do 100 piłkarskich boisk. Miało służyć państwu jeszcze przez 25 lat, ale już teraz nie jest w stanie przyjmować nowych odpadów. Zostało zapełnione blisko ćwierć wieku przed przewidywanym terminem jego używalności. To obrazuje skalę "śmieciowego" problemu w Chinach.