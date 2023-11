Chiny budują wyjątkowy okręt podwodny. Pierwszy taki projekt na świecie

Chińskie okręty klasy Yuan są najliczniejszą klasą okrętów podwodnych z napędem niezależnym od powietrza na świecie. Przy okazji jest to też najnowszy typ okrętów wschodniego mocarstwa, które wykorzystują napęd inny niż jądrowy.

Serwis Naval News zwrócił uwagę na najnowszy okręt 039C, w którym zastosowano specjalną technologię zmniejszającą możliwości wykrycia przez wroga (tzw. stealth). Analizę tego typu rozwiązań opublikowano w recenzowanym czasopiśmie Archives of Acoustics , które skupia się na pracach związanych z akustyką. Okręty innych krajów również stosują podobną technikę, ale Chiny jako pierwsze wprowadziły ją do swoich projektów.

System wprowadzony w chińskim okręcie zmniejszy siłę sygnału o kilka decybeli, co na pewno utrudni identyfikację celu przez nieprzyjaciela. Takie rozwiązanie na pewno będzie miało istotne znaczenie w przypadku podwodnych walk. Serwis Naval News wskazuje, że do klasyfikacji lub identyfikacji okrętów podwodnych najczęściej wykorzystywany jest sonar o średniej częstotliwości, co w przypadku 039C będzie skutkować opóźnieniami lub błędnymi obliczeniami.