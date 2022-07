Chiny budują ogromny system do obrony planetarnej. Chcą chronić Ziemię

Chiny rozpoczęły budowę nowego obiektu obserwacyjnego w Chongqing, w środkowych Chinach. Jak donosi chiński Global Times, pomoże on wykrywać i chronić naszą planetę przed asteroidami i innymi obiektami, które zbliżą się do Ziemi. Chińczycy oczekują, że będzie to najdalej sięgający system radarowy na świecie.