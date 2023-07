Jak tłumaczy chińskie ministerstwo handlu, decyzja o tym, by gal i german podlegały kontroli eksportu, zostało podyktowane troską o bezpieczeństwo narodowe. Sprawa jest jednak przede wszystkim polityczna – jak zauważa Bloomberg , Państwo Środka walczy o dominację technologiczną i podejmowanie tego typu kroków może utrudnić Stanom Zjednoczonym i krajom europejskim odrabiane dystansu.

Ruch ten można także powiązać z ostatnimi decyzjami prezydenta Stanów Zjednoczonych. Joe Biden doprowadza do zakazu sprzedaży kolejnych urządzeń i komponentów z Chin. Nie jest to przyjmowane zbyt entuzjastycznie przez władze Państwa Środka, ale nie pozostają one bierne. Na początku roku zakazały na przykład produktów amerykańskiej firmy Micron Technology.