Chiński naukowiec skazany. Stworzył genetycznie zmodyfikowane bliźnięta

Chiński naukowiec, który stworzył pierwsze na świecie zmodyfikowane genetycznie bliźnięta, poniesie konsekwencje swoich czynów. He Jiankui został skazany na 3 lata więzienia oraz otrzymał dożywotni zakaz wykonywania zawodu.

Blisko rok temu pod koniec listopada świat obiegły doniesienia z Chin. He Jiankui, chiński biofizyk p oinformował o narodzinach pierwszych zmodyfikowanych genetycznie bliźniąt . Miały być odporne na wirusa HIV , a przynajmniej tak twierdzi naukowiec. Co innego sądzą eksperci, którzy przeanalizowali jego zapisy badań.

He Jiankui skazany, chiński naukowiec trafi do więzienia

Naukowiec z Shenzhen za swój nielegalny eksperyment poniesie srogą karę. Spędzi trzy lata w więzieniu, zapłaci 3 miliony juanów kary (1,64 mln zł) a także zabroniono mu pracy w dziedzinie modyfikacji genetycznej. I to dożywotnio, bez możliwości odwołania.

Chińscy badacze twierdzą, że w zarodku bliźniąt zmodyfikowano jedynie gen CCR5. Zrobili to za pomocą metody edycji genów CRISPR/Cas9. W ten sposób, po narodzeniu miały być odporne na wirusa HIV. Niestety raczej nie jest to prawdą. Naukowiec z amerykańskiego uniwersytetu twierdzi co innego.