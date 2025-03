Chiński myśliwiec J‑16. Nagle pojawił się nad plażą

J-16 ma długość ponad 21 metrów, rozpiętością skrzydeł wynoszącą ok. 14,7 metra i masą startową sięgającą 35 ton. Napędzają go dwa silniki turbowentylatorowe WS-10A Taihang, produkcji krajowej. Myśliwiec może rozwijać prędkość maksymalną rzędu 2 Machów, czyli ok. 2 470 km/h, a jego zasięg operacyjny wynosi ponad 3 900 kilometrów. J-16 może przenosić szeroki wachlarz pocisków powietrze-powietrze, takich jak PL-10 o zasięgu krótkim oraz PL-15 — nowoczesne pociski dalekiego zasięgu, których parametry porównywane są do amerykańskich AIM-120D.