Chiński łazik Zhurong wyląduje na Marsie. Historyczny moment już tej nocy

Misja Tianwen-1 na Marsa rozpoczęła się w lipcu 2020 r. i jest to pierwsza marsjańska misja Chin. Nie można odmówić Chinom ambicji, ponieważ do tej pory wiele lądowań na Czerwonej Planecie kończyło się porażką. Wszystko wskazuje jednak na to, że Państwo Środka jest spokojne o łazik Zhurong.